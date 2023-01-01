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وزير الداخلية: تسهيلات على اصدار جواز السفر للمحافظات الجنوبية

الأحد 31 ديسمبر 2023 01:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الداخلية: تسهيلات على اصدار جواز السفر للمحافظات الجنوبية



رام الله / سما /

أعلن وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، اليوم الأحد، اعتماد تسهيلات على اصدار الجواز الفلسطيني للمواطنين في المحافظات الجنوبية بسبب العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.

وأفاد مدير عام الجوازات ناصر أبو فخيدة، بأنه بإمكان تقديم طلب اصدار أو تجديد الجواز الفلسطيني للمواطنين المتواجدين في المحافظات الجنوبية في الادارة العامة للجوازات في عين منجد من قبل أحد الأقارب من الدرجتين الأولى أو الثانية أو بموجب كتاب تنسيب أو تعريف من قبل الدوائر الرسمية أو المؤسسات الدولية العاملة في فلسطين أو أي من منظمات المجتمع المدني المسجلة وفق القانون أو من أي جهة موثوقة.

وأشار إلى أنه بامكان القريب من الدرجة الأولى أو الثانية توكيل غيره بموجب وكالة منظمة ومصادق عليها من قبل أي من سفارات دولة فلسطين في الخارج كما بامكان المواطنين في الخارج تقديم معاملات أبناء المحافظات الجنوبية عبر السفارات مباشرة من خلال قريب من الدرجة الأولى أو الثانية.

#وزير الداخلية #جواز السفر #المحافظات الجنوبية

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