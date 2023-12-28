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حالات تسمم في صفوف أسرى "عوفر"

الأحد 31 ديسمبر 2023 01:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
حالات تسمم في صفوف أسرى "عوفر"



رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن عددا كبيرا من أسرى سجن "عوفر"، تعرضوا لحالات تسمم بسبب تقديم وجبات طعام فاسدة لهم، وهذا ما أكده محامي الهيئة بعد محاولات صعبة لزيارة السجن بتاريخ 28/12/2023، حيث شعر الأسرى بآلام شديدة بالبطن اسهال وقيء، مباشرة بعد تناولهم الطعام.

علما أن ادارة السجون تتعمد منذ البدء بالحرب على قطاع غزة، ممارسة أبشع العقوبات بحق أسرانا، من ضمنها ابقائهم بالجوع لفترات طويلة، والاكتفاء بتقديم وجبات سيئة لهم كما ونوعا، وتقابل كل من يعترض على ذلك بالضرب المبرح والعزل.

#سجن عوفر #حالات تسمم #أسرى

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