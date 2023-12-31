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حتى لو انتهت الحرب..

جيش الاحتلال: لا يمكن خفض إطلاق الصواريخ من غزة إلى الصفر

الأحد 31 ديسمبر 2023 01:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال: لا يمكن خفض إطلاق الصواريخ من غزة إلى الصفر



غزة / سما /

قدّر جيش الاحتلال، صباح الأحد، أن الحرب المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لن تنجح في خفض إطلاق الصواريخ من القطاع على إسرائيل إلى الصفر.
ذلك ما نقلته إذاعة الجيش عن مسؤولين عسكريين، مع استمرار إطلاق الصواريخ من غزة تجاه إسرائيل، على الرغم من الحرب المدمرة التي يشنها الجيش على القطاع منذ 85 يوما.
وقال المسؤولون العسكريون، لم تكشف الإذاعة عن هويتهم، إن “تعميق القتال يساهم بالتأكيد في الحد من القدرات الصاروخية في غزة”.


واستدركوا: “لكن حتى لو انتهت الحرب بنجاح إسرائيل في تحقيق أهدافها، فإن التقديرات تفيد بأنه سيكون من الممكن الاستمرار في تنفيذ عملية إطلاق الصواريخ من القطاع”.
وبحسب المصادر، فإن “قدرة الجيش على إصابة راجمات الصواريخ بعيدة المدى جيدة، ولكن من الصعب تقليل النيران قصيرة المدى على غلاف غزة إلى الصفر”.


وقال ضابط إسرائيلي كبير للإذاعة: “حتى بعد عامين، من الممكن أن يسمع سكان غلاف غزة صفارات الإنذار تدوي (جراء إطلاق صواريخ من غزة)”.


ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى السبت 21672 شهيدا، و56165 جريحا، ودمارا هائلا في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

#جيش الاحتلال #غزة #الصواريخ #حماس

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