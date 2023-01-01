الاحتلال يُعلن مقتل ضابط وجندي بمعارك وسط وجنوب القطاع

غزة / سما /

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط وجندي إسرائيليين في الاشتباكات الدائرة في قطاع غزة مع المقاومة الفلسطينية، الأحد 31 ديسمبر/كانون الأول 2023، في الوقت الذي أعلن فيه الاحتلال استمرار مهاجمة أهداف في جميع أنحاء قطاع غزة، حيث لا يجد سكان القطاع الساحلي المعزول أماكن للاختباء منذ فترة طويلة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي ، في بيان، إن الجندي (احتياط) “إليراز غاباي” (37 عاماً) من بتاح تكفا (وسط)، مقاتل في الكتيبة 7810 لواء يفتاح (11)، قُتل في معركة وسط قطاع غزة.

وأضاف أن الجندي (احتياط) ليآف سيعدا (23 عاماً) من طبريا (شمال)، مقاتل في كتيبة الهندسة 7107، قُتل في معركة شمال قطاع غزة. وبذلك ارتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب إلى 505، وفقاً للبيان.

في الوقت نفسه قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الطائرات المقاتلة شنت هجمات جديدة على قطاع غزة، وبالتحديد قرب شمال مدينة غزة، فيما زعم الاحتلال عثوره على المزيد من الأنفاق الجديدة في قطاع غزة.