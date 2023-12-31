استشهاد وزير الأوقاف الأسبق يوسف سلامة في قصف إسرائيلي على منزله وسط قطاع غزة

الوسطى / سما /

استشهد وزير الأوقاف والشؤون الدينية الأسبق، الشيخ يوسف جمعة سلامة، الأحد 31 ديسمبر/كانون الأول 2023، في غارة إسرائيلية على منزله في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأكدت مصادر محلية، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منزل الوزير الأسبق، ما أدى إلى استشهاده، وإصابة عدد من أفراد عائلته.

وكثفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي هجماتها على مخيم المغازي وسط قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف، وتقدم لآليات الاحتلال في المنطقة الشرقية.

من هو وزير الأوقاف الأسبق يوسف جمعة سلامة؟

الشيخ الدكتور يوسف جمعة عبد الهادي سلامة، مواليد عام 1954م، ويقطن في مخيم المغازي، وبلدته الأصلية “بيت طيما” الواقعة في قضاء قطاع غزة، وهجّر والداه منها في النكبة الفلسطينية عام 1948.

ويشغل الشيخ جمعة، حالياً خطيب المسجد الأقصى، والنائب الأول لرئيس الهيئة الإسلامية العليا بالقدس، وأستاذ الحديث وعلومه بقسم الدراسات العليا بجامعة الأزهر في غزة.

وكان وزيراً للأوقاف والشؤون الدينية من العام 1998 حتى 2006، وكان قبلها وكيلاً للوزارة التي تشكلت مع إنشاء السلطة الفلسطينية.