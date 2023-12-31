  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

استشهاد وزير الأوقاف الأسبق يوسف سلامة في قصف إسرائيلي على منزله وسط قطاع غزة

الأحد 31 ديسمبر 2023 11:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد وزير الأوقاف الأسبق يوسف سلامة في قصف إسرائيلي على منزله وسط قطاع غزة



الوسطى / سما /

استشهد وزير الأوقاف والشؤون الدينية الأسبق، الشيخ يوسف جمعة سلامة، الأحد 31 ديسمبر/كانون الأول 2023، في غارة إسرائيلية على منزله في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأكدت مصادر محلية، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منزل الوزير الأسبق، ما أدى إلى استشهاده، وإصابة عدد من أفراد عائلته.

وكثفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي هجماتها على مخيم المغازي وسط قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف، وتقدم لآليات الاحتلال في المنطقة الشرقية.

من هو وزير الأوقاف الأسبق يوسف جمعة سلامة؟

الشيخ الدكتور يوسف جمعة عبد الهادي سلامة، مواليد عام 1954م، ويقطن في مخيم المغازي، وبلدته الأصلية “بيت طيما” الواقعة في قضاء قطاع غزة، وهجّر والداه منها في النكبة الفلسطينية عام 1948.

ويشغل الشيخ جمعة، حالياً خطيب المسجد الأقصى، والنائب الأول لرئيس الهيئة الإسلامية العليا بالقدس، وأستاذ الحديث وعلومه بقسم الدراسات العليا بجامعة الأزهر في غزة.

وكان وزيراً للأوقاف والشؤون الدينية من العام 1998 حتى 2006، وكان قبلها وكيلاً للوزارة التي تشكلت مع إنشاء السلطة الفلسطينية.

#يوسف سلامة #غزة

الأكثر قراءة اليوم

القسام" تعلن لأول مرة قنص جندي ببندقية "M99": وصول أسلحة صينية لغزة يثير تساؤلات لدى الاحتلال

"القسام" تنشر مشاهد مثيرة لحرق وتدمير آليات إسرائيلية بخانيونس

نتنياهو: حرب غزة ستستمر عدة أشهر ومحور "فيلادلفيا" يجب أن يكون تحت سيطرتنا

تفاعل واسع مع فيديو لمقاوم يده مبتورة ويطلق القذائف على الاحتلال بغزة

فيديو: "كتائب أبو علي مصطفى" تعلن مقتل أسير لديها أثناء هجوم فاشل للجيش الإسرائيلي

شاهد: ليبرمان يدعو إلى هدم محور "فيلادلفيا" لدفع الغزّيـّين إلى سيناء

خلافات وانقسامات داخل "كابينت الحرب" بشأن "اليوم التالي"

الأخبار الرئيسية

مرض جلدي جديد وغامض يفتك بعشرات الجنود الإسرائيليين على حدود قطاع غزة..

إسرائيل تبحث لأول مرة عودة مئات الآلاف من سكان شمال غزة إلى مناطقهم بعد انتهاء مرحلة “القتال العنيف”

صحيفة : وفد مصري زار اسرائيل في محاولة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب

"وول ستريت جورنال" : دمار غزة يشبه ما حدث لألمانيا في الحرب العالمية الثانية

photo_2023-12-31_02-02-01

خلافات وانقسامات داخل "كابينت الحرب" بشأن "اليوم التالي"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية