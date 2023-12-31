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رئيس لجنة التدقيق بالكنيست: إيتمار بن غفير وزير فاشل

الأحد 31 ديسمبر 2023 11:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس لجنة التدقيق بالكنيست: إيتمار بن غفير وزير فاشل



القدس المحتلة / سما /

قال رئيس لجنة التدقيق بالكنيست الإسرائيلي متحدثا عن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إن "أمن البلاد أوكلوه إلى وزير فاشل"

وفي سياق اخر، نقلت صحيفة معاريف عن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين قوله إن الحكومة الإسرائيلية هي من تتحمل مسؤولية هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وأنه يجب تشكيل لجنة تحقيق لمحاسبة المقصرين.

وأضاف كوهين أن الحديث عن الاستيطان في قطاع غزة "سابق لأوانه وأن استعادة الأمن "تأتي في المقام الأول".


وأردف قائلا "لن تكون هناك حماس وسنعيد المختطفين وسنسيطر أمنيا على غزة ولن نسمح بعدم خضوع السلطة (الفلسطينية) للرقابة".

#ايتمار بن غفير

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