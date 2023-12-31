“لجنة الإستخبارات” بالكونغرس: على بايدن الضغط لـ”تحويل أموال السلطة وتوقع اشتعال الضفة

سما / وكالات /

يقدر خبراء ومراقبون في واشنطن بأن وجود أو بروز جناح في الكونجرس الأمريكي بدأ يضغط على إدارة بايدن من أجل تحويل مستحقات السلطة الفلسطينية المالية التي تعلقها وزارة المالية الإسرائيلية خطوة تؤشر مجدد على العزلة التي يعيشها في الولايات المتحدة الطاقم الأصولي المتشدد في حكومة بنيامين نتنياهو.

ويتواصل التوقيع على رسالة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي تطالب الرئيس جو بايدن بالضغط على إسرائيل لتحويل الأموال الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل خلافا طبعا لإتجاه وزير مالية الكيان سموتريش.

ووقع وثيقة بهذاالسياق حتى مساء الجمعة أكثر من عشرة اعضاء للتعبير عن مخاوفهم بشأن تدهور الوضع الأمني ​​في الضفة الغربية، مع التركيز بشكل خاص على نقص تحويلات عائدات الضرائب من إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية منذ 7 أكتوبر.

وقال أعضاء مجلس الشيوخ في رسالتهم التي يقود جمع التواقيع عليها رئيس لجنة الاستخبارات مارك وارنر، إنه “يجب على إسرائيل اتخاذ خطوات لمعالجة عدم الاستقرار المتزايد في الضفة الغربية”، بما في ذلك عنف المستوطنين وتدهور الأوضاع الاقتصادية، التي “تهدد حياة الفلسطينيين الأبرياء”. المدنيين و”المخاطرة بفتح جبهة إضافية للصراع، على حساب كبير للأمن الإسرائيلي والإقليمي”.

وقالت الرسالة إنه بعد أكتوبر “أدت الظروف الاقتصادية إلى خفض إيرادات السلطة الفلسطينية بنسبة 80%، مما أثار مخاوف بشأن استمرار قدرة السلطة الفلسطينية على دفع رواتب أفراد قوات الأمن الفلسطينية والموظفين العموميين”.

وأثارت الرسالة على وجه التحديد مخاوف من أن قرار الحكومة الإسرائيلية بحجب جزء كبير من عائدات الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية ورفض السلطة الفلسطينية قبول التمويل المخفض الذي عرضته إسرائيل “يؤدي إلى تفاقم التقلبات الاقتصادية في الضفة الغربية بشكل كبير”.

و”يهدد بشكل مباشر الوضع الاقتصادي للأجهزة الأمنية في الضفة الغربية”.

وحذرت الرسالة من أن الفجوات في أجور هؤلاء الموظفين يمكن أن تؤدي إلى انسحاب قوات الأمن أو السماح للجماعات المسلحة “بإكراه هذه الخدمات ماليا”، مما قد يخلق احتمال نشوب حرب على جبهتين في غزة والضفة الغربية.

وجاء في الرسالة: “نحثك وكبار أعضاء إدارتك على الاستمرار في إعطاء الأولوية لاستئناف عمليات النقل هذه في أي محادثات مع الحكومة الإسرائيلية وكذلك مسؤولي السلطة الفلسطينية”.

وقالت: “إن التزام إسرائيل بالتحويل الفوري للمخصصات الكاملة لإيرادات السلطة الفلسطينية أمر حيوي لدرء زيادة كبيرة في عدم الاستقرار، وسيمثل خطوة حاسمة من جانب إسرائيل نحو تهدئة التوترات في الضفة الغربية.”