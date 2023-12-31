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حزب الله ينعي مقاتلا ارتقى على طريق القدس

الأحد 31 ديسمبر 2023 03:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حزب الله ينعي مقاتلا ارتقى على طريق القدس



بيروت/سما/

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، استشهاد أحد عناصره في غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على منزل في مدينة بنت جبيل جنوب لبنان.

وجاء في بيان "حزب الله": "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي أحمد سعد جبريل، من مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".


ونشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو للغارة التي استهدفت منزلا في بنت جبيل جنوب لبنان.

هذا وقصفت المدفعية والطيران الإسرائيلي عددا من المواقع في مختلف قطاعات جنوب لبنان في حين أعلن "حزب الله" استهداف تجمعات الجنود الإسرائيليين والثكنات ومرابض المدفعية وتحقيق إصابات مؤكدة.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة، يتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" القصف بشكل يومي عبر الحدود.

ومع دخول الحرب يومها الـ86 تتواصل الاشتباكات في قطاع غزة مع استمرار القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة.

#حزب الله

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