مشاهد توثق استهداف عناصر "حزب الله" لجنود إسرائيليين شمال فلسطين المحتلة

بيروت/سما/

نشر "حزب الله" اللبناني مشاهد توثق استهداف عناصره لجنود إسرائيليين في حرج عداثر.

وجاء في بيان "حزب الله": "مشاهد من استهداف المقاومة الإسلامية تجمعا لجنود جيش العدو الإسرائيلي في حرج عداثر داخل فلسطين المحتلة".

وفي وقت سابق، قصفت المدفعية والطيران الإسرائيلي عددا من المواقع في مختلف قطاعات جنوب لبنان في حين أعلن حزب الله استهداف تجمعات الجنود الإسرائيليين والثكنات ومرابض المدفعية وتحقيق إصابات مؤكدة.

استهدفت المدفعية الإسرائيلية وادي حامول في أطراف الناقورة بالقطاع الغربي لجنوب لبنان، وأغارت مسيرة إسرائيلية على سيارة في بلدة عيتا الشعب بالقطاع الأوسط دون وقوع إصابات.