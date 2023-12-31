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هيئة الإذاعة والتلفزيون تدين قرصنة إسرائيل لأثير إذاعة "صوت فلسطين"

الأحد 31 ديسمبر 2023 03:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة الإذاعة والتلفزيون تدين قرصنة إسرائيل لأثير إذاعة "صوت فلسطين"



رام الله/سما/

أدانت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون قرصنة القوات الإسرائيلية، يوم السبت، لأثير إذاعة "صوت فلسطين" على الموجة الرئيسية "Fm 100.01" لبث رسائل تهديد لأبناء الشعب في قطاع غزة.

واعتبرت الهيئة قرصنة القوات الإسرائيلية جريمة جديدة بحق الإعلام الفلسطيني.

 

وأشارت الهيئة في بيان "إلى خطورة هذه القرصنة الإسرائيلية في استباحة وسائل الإعلام الفلسطينية بقوة الاحتلال لتستخدمها في حربها العدوانية على شعبنا".

وأكدت "أن هذه الجريمة الجديدة تأتي ضمن حرب إسرائيل الشاملة على كافة أبناء الشعب الفلسطيني وتعد استمرارا للحرب التي يشنها على الإعلام الرسمي الفلسطيني عبر إعدام الزملاء الصحفيين وعائلاتهم كما جرى مع الزميل محمد أبو حطب ومئات الإعلاميين، وعبر استمراره في إغلاق مكتب الهيئة في القدس المحتلة والاعتداء الدائم على طواقمها في الميدان".

وشددت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون "على أنها ماضية في أداء رسالتها بإيصال صوت وصورة الشعب الفلسطيني إلى كل مكان في العالم مهما كانت جرائم الاحتلال بحق شعبنا، وأن كل هذا الاستهداف لن يزيدها إلا اصرارا على فضح جرائم الاحتلال للعالم أجمع وصولا لمحاسبة الاحتلال عليها".

كما أكدت على متابعتها لهذه القرصنة مع كافة جهات الاختصاص على المستويين الداخلي والخارجي لمحاسبة ومحاكمة تل أبيب على جرائمها المستمرة.

 

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