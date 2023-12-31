نتنياهو: الأمر الوحيد الذي يمكن أن أستقيل منه هو العمل ضد "حماس"

القدس المحتلة/سما/

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحفي يوم السبت عن الأمر الوحيد الذي من الممكن أن يستقيل منه.

وقال نتنياهو عند سؤاله حول إمكانية استقالته "الأمر الوحيد الذي يمكن أن أستقيل منه هو حماس"، في إشارة إلى العمل ضد حركة حماس.



هذا، وكشف موقع "المونيتور" الإخباري نقلا عن مصدر مقرب من نتنياهو بوجودتوتر داخل "مجلس الحرب" يهدد بانهياره.

وقال المصدر إن أكثر ما يخيف نتنياهو في هذه الأيام هو استقالة بيني غانتس، وزير الدفاع السابق، وغادي أيزنكوت رئيس الأركان السابق، من مجلس الحرب.

كما أفاد مصدر بالائتلاف الحاكم بأن عدم مناقشة نتنياهو خطوات ما بعد الحرب بمجلس الحرب كان نتيجة تهديد من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

وتحدثت تقارير مؤخرا عن خلاف متصاعد بين واشنطن وتل أبيب على خلفية رفض الأخيرة مناقشة اليوم التالي للحرب في غزة.

كما يأتي ذلك في الوقت الذي اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، أن ما وصفه بـ"هزيمة حماس" ما زال أمرا بعيد المنال وليس سهلا.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء عقد يوم السبت مؤتمرا صحفيا بدون مشاركة وزير الدفاع يوآف غالانت وعضو حكومة الطوارئ الإسرائيلية رئيس حزب الوحدة الوطنية، بيني غانتس، اللذين رفضا المشاركة معه كما أوردت وسائل إعلام عبرية بسبب خلافات فيما بينهم.

وذكر الإعلام العبري أن رفض غالانت وغانتس المشاركة في المؤتمر بسبب جلسة عقدها نتنياهو مع قادة الشاباك ورفض أن يشركهما فيها.

وتعليقا على هذه الأنباء، قال نتنياهو "أنا لا أمنع أي لقاء ولا أعرف هذا الأمر لا أمنع لقاء رؤساء الموساد والشاباك".

هذا، ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ86 حيث تستمر الاشتباكات في ظل قصف إسرائيلي مكثف لمدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع وسط كارثة إنسانية وصحية، تزامنا مع التصعيد على جبهتي لبنان واليمن.

وارتفع عدد الشهداء في القطاع إلى 21672 وأكثر من 56165 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 504 جنود في معارك قطاع غزة.