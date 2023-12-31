  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

التعاون الإسلامي ترحب بتقديم جنوب افريقيا دعوى أمام العدل الدولية ضد إسرائيل

الأحد 31 ديسمبر 2023 03:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
التعاون الإسلامي ترحب بتقديم جنوب افريقيا دعوى أمام العدل الدولية ضد إسرائيل



جدة/سما/

رحبت منظمة التعاون الإسلامي، بالدعوة التي قدمتها جمهورية جنوب افريقيا لدى محكمة العدل الدولية لارتكاب إسرائيل، قوة الاحتلال، جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

وأكدت المنظمة في بيان لها، مساء اليوم السبت، أن كل ما تقترفه إسرائيل، قوة الاحتلال، من استهداف عشوائي للسكان المدنيين، وقتل وجرح عشرات الآلاف الفلسطينيين، غالبيتهم من النساء والأطفال، وتهجيرهم قسريا، ومنعهم من الحصول على الاحتياجات الأساسية والمساعدات الإنسانية، وتدمير المباني والمؤسسات الصحية والتعليمية والدينية، تشكل في مجملها جريمة إبادة جماعية.

وطالبت من المحكمة بسرعة الاستجابة واتخاذ التدابير العاجلة من أجل وضع حد لجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة.

#منظمة التعاون الإسلامي

الأكثر قراءة اليوم

شاهد ..مصر تقيم مخيمات ضخمة للفلسطينيين بطلب من السيسي

هيئة البث الإسرائيلية: تقدم في صفقة تبادل جديدة بين إسرائيل وحماس

تفاعل واسع مع فيديو لمقاوم يده مبتورة ويطلق القذائف على الاحتلال بغزة

"القسام" تنشر مشاهد مثيرة لحرق وتدمير آليات إسرائيلية بخانيونس

فيديو: "كتائب أبو علي مصطفى" تعلن مقتل أسير لديها أثناء هجوم فاشل للجيش الإسرائيلي

شاهد: ليبرمان يدعو إلى هدم محور "فيلادلفيا" لدفع الغزّيـّين إلى سيناء

مرشحة للرئاسة الأميركية "نيكي هيلي": على سكان غزة الذهاب لمصر

الأخبار الرئيسية

photo_2023-12-31_02-02-01

خلافات وانقسامات داخل "كابينت الحرب" بشأن "اليوم التالي"

نتنياهو-بن-غفير-سموتيريتش-بن-آري-لافتة1-1

مؤرخ إسرائيلي: عملية "طوفان الأقصى" كشفت فشل الإيديولوجية الصهيونية

65907f1342360451e123e82e

إعلام إسرائيلي: الجيش عثر على كمية كبيرة من الأسلحة الصينية في غزة

سموتريتش: يجب السيطرة على غزة عسكريا ومدنيا وتشجيع الهجرة الطوعية لسكان القطاع

نتنياهو: حرب غزة ستستمر عدة أشهر ومحور "فيلادلفيا" يجب أن يكون تحت سيطرتنا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية