التعاون الإسلامي ترحب بتقديم جنوب افريقيا دعوى أمام العدل الدولية ضد إسرائيل

جدة/سما/

رحبت منظمة التعاون الإسلامي، بالدعوة التي قدمتها جمهورية جنوب افريقيا لدى محكمة العدل الدولية لارتكاب إسرائيل، قوة الاحتلال، جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

وأكدت المنظمة في بيان لها، مساء اليوم السبت، أن كل ما تقترفه إسرائيل، قوة الاحتلال، من استهداف عشوائي للسكان المدنيين، وقتل وجرح عشرات الآلاف الفلسطينيين، غالبيتهم من النساء والأطفال، وتهجيرهم قسريا، ومنعهم من الحصول على الاحتياجات الأساسية والمساعدات الإنسانية، وتدمير المباني والمؤسسات الصحية والتعليمية والدينية، تشكل في مجملها جريمة إبادة جماعية.

وطالبت من المحكمة بسرعة الاستجابة واتخاذ التدابير العاجلة من أجل وضع حد لجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة.