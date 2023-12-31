ألوية الناصر صلاح الدين تعلن استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية في خانيونس

خانيونس/سما/

أعلنت ألوية الناصر صلاح الدين في بيان اليوم السبت، عن استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية.

وجاء في البيان: "مجاهدونا استهدفوا دبابة ميركافا بقذيفة تاندوم في مدينة خان يونس مما أدى إلى إصابتها بشكل مباشر".

وفي وقت سابق، أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، في بيان لها عن استهداف 8 دبابات إسرائيلية بقذائف "الياسين 105".

وجاء في البيان: "كتائب القسام تستهدف 8 دبابات بقذائف "الياسين 105" في حي التفاح والدرج بمدينة غزة".



وأضاف: "تمكن مجاهدو القسام من تفجير منزل تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال بالعبوات الناسفة وأوقعوهم بين قتيل وجريح بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".