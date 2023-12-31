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"حزب الله" يستهدف 4 مواقع إسرائيلية في جنوب لبنان

الأحد 31 ديسمبر 2023 03:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"حزب الله" يستهدف 4 مواقع إسرائيلية في جنوب لبنان



بيروت/سما/

أعلن حزب الله اللبناني في 4 بيانات له، السبت، عن استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي وتمركزات لجنوده في جنوب لبنان.

وأوضح حزب الله أن "مجاهدو المقاومة الإسلامية (حزب الله) استهدفوا تجمعاتٍ لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط ثكنة راميم بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة ‏مباشرة، وتجمعاً آخر في منطقة بيت هلل، بالإضافة لتجمع في "حرج عداثر" بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابة مباشرة وأوقعوا ‏أفراده بين قتيل وجريح، كما نفذوا هجوماً جويًا ‏بمسيّرة انقضاضية على موقع الرمثا وحاميته في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وأصابت هدفها ‏بدقة".

وكان حزب الله قد أعلن، أمس الجمعة في 8 بيانات له إن مقاتليه نفذوا هجوما على موقع رويسة القرن في مزارع شبعا، وقصفوا موقع حدب يارون، وموقع المرج، ومرابض مدفعية الجيش الإسرائيلي في خربة ماعر، بالأسلحة المناسبة وحققوا إصابات مباشرة.

وأضاف الحزب أنه استهدف ‌‏تجمعاً لجنود الجيش الإسرائيلي في موقع رامية، وقصف أماكن انتشار جنود الجيش الإسرائيلي بين ثكنة زرعيت وموقع بركة ريشا، واستهدف رافعة ‏تحمل تجهيزات ومعدّات تجسّس في مزارع دوفيف بالأسلحة المناسبة.

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