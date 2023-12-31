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تل أبيب: آلاف يتظاهرون لإطلاق سراح الأسرى في غزة

الأحد 31 ديسمبر 2023 03:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تل أبيب: آلاف يتظاهرون لإطلاق سراح الأسرى في غزة



تل أبيب/سما/

تظاهر آلاف الإسرائيليين، السبت، في مدينة تل أبيب (وسط)، لمطالبة حكومتهم بالإفراج عن الأسرى المحتجزين في قطاع غزة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية (خاصة) إن "آلاف الإسرائيليين، بينهم أهالي المحتجزين، تظاهروا وسط مدينة تل أبيب للمطالبة بالإفراج عن الأسرى في القطاع".

وطالب المتظاهرون بوقف فوري لإطلاق النار، للإفراج عن كافة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين بغزة.

ويتظاهر الإسرائيليون أسبوعيا في تل أبيب، للضغط على الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، للإسراع بالإفراج عن الأسرى المحتجزين في قطاع غزة.

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