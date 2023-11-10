استشهاد القيادي بالقسام عبد الفتاح معالي إثر قصف إسرائيلي على قطاع غزة

غزة/سما/

استشهد الأسير المحرر المبعد إلى غزة والقيادي بـ"كتائب القسام" عبد الفتاح أمين معالي، جراء قصف إسرائيلي على قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أنه من مؤسسي "كتائب الـقسام" الجناح العسكري لحركة حماس، ورفيق المهندس يحيي عياش.

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ86 حيث تستمر الاشتباكات في ظل قصف إسرائيلي مكثف لمدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع وسط كارثة إنسانية وصحية، تزامنا مع التصعيد على جبهتي لبنان واليمن.

وارتفع عدد الشهداء في القطاع إلى 21672 وأكثر من 56165 إصابة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 504 جنود في معارك قطاع غزة.