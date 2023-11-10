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إعلام إسرائيلي: الجيش عثر على كمية كبيرة من الأسلحة الصينية في غزة

الأحد 31 ديسمبر 2023 12:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام إسرائيلي: الجيش عثر على كمية كبيرة من الأسلحة الصينية في غزة



القدس المحتلة/سما/

قالت القناة "12" العبرية يوم السبت إن الجيش الإسرائيلي عثر على كمية كبيرة من الأسلحة الصينية التي يستخدمها المسلحون الفلسطينيون في قطاع غزة.

وبحسب التقرير الذي نشرته القناة العبرية فقد تم إطلاع المستوى السياسي على النتائج.


وعقب نشر القناة "12" العبرية تقريرها، قال كاريس ويت الرئيس التنفيذي ومؤسس مجموعة "SIGNAL" والخبير في العلاقات الصينية الإسرائيلية، إنه على الرغم من أنه من المحتمل بالتأكيد أن الأسلحة الصينية وصلت إلى أيدي الجماعة المسلحة الفلسطينية، إلا أنها لم يتم شراؤها مباشرة من بكين.

وصرح ويت بأن الصين لديها صناعة أسلحة واسعة النطاق، مضيفا أن بكين وبحكم التعريف، لا تبيع أسلحة إلى كيانات غير حكومية لكن بالتأكيد تبيع أسلحة إلى دول في الشرق الأوسط.

ووفقا لويت، فإن المسؤولين عن وجود الأسلحة في غزة هم إما دول أو جهات فاعلة صينية مستقلة تبيع الأسلحة بشكل غير قانوني إلى الجماعات المتمركزة في غزة.

وأوضح أن "العلاقات التجارية بين الصين ودول الشرق الأوسط معروفة جيدا"، مشيرا إلى أنه ليس من المستحيل أن تقع هذه الأسلحة في الأيدي الخطأ.

وبين أنه يتعين على إسرائيل "التحقق من الأمر مع السلطات الصينية الرسمية".

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