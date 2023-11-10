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أكثر من 25 شهيدا في قصف لمنازل المواطنين جنوب ووسط قطاع غزة

الأحد 31 ديسمبر 2023 12:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أكثر من 25 شهيدا في قصف لمنازل المواطنين جنوب ووسط قطاع غزة



غزة/سما/

استشهد أكثر من 25 مواطنا وأصيب العشرات، مساء اليوم السبت، إثر قصف طائرات ومدفعية الاحتلال لمنازل المواطنين في مخيمي النصيرات والمغازي ومنطقة الزوايدة وسط قطاع غزة، ورفح جنوبا.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 3 مواطنين على الأقل وإصابة آخرين أغلبهم نساء وأطفال، بعد استهداف طيران الاحتلال الحربي منزلا يعود لعائلة سالم في منطقة السوارحة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما أصيب عدد من المواطنين من عائلة حمادة بعد استهداف منزلهم من طيران الاحتلال غرب مخيم النصيرات.

واستشهد 5 مواطنين وأصيب عدد آخر بعد استهداف الطيران الحربي منزلا لآل شحادة في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، كما استشهد مواطن على الأقل وأصيب آخرون نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى من جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في المخيم.

واستشهد 12 مواطنا على الأقل وأصيب عدد آخر أغلبهم من الأطفال، إثر قصف طيران الاحتلال منزلاً يعود لعائلة أبو جمعة في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وفي رفح جنوب القطاع، استشهد المواطن عيد رفيق سلمان أبو راشد في قصف إسرائيلي في منطقة حي السلام شرقي رفح، كما سقط عدد من الشهداء والجرحى إثر قصف مدفعي إسرائيلي شرق رفح.

كما استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية سطح منزل مقابل صناعة الحكومة بحي تل السلطان برفح، وقصف طيران الاحتلال منزلا يعود لعائلة أبو جاموس غرب المدينة.

كما استهدف طيران الاحتلال، الليلة، المناطق الجنوبية لمدينة خان يونس.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 21650 ألف شهيد، ونحو 56 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، 70% منهم أطفال ونساء.

#غزة

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