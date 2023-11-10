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الهلال الأحمر: كل ما دخل غزة من مساعدات إنسانية لا يغطي 10% من الاحتياجات

الأحد 31 ديسمبر 2023 12:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الهلال الأحمر: كل ما دخل غزة من مساعدات إنسانية لا يغطي 10% من الاحتياجات



غزة/سما/

أكد الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان له اليوم السبت، أن كل ما دخل إلى غزة من مساعدات إنسانية لا يلبي 10% من الاحتياجات.


وجاء في البيان: "كل ما دخل إلى غزة من مساعدات إنسانية لا يلبي 10% من الاحتياجات، الشاحنات التي تدخل إلى جنوب قطاع غزة لا تغطي الاحتياجات الحقيقية للسكان".

وأضاف البيان: "دخول شاحنات المساعدات إلى جنوب غزة محدود جدا بالتزامن مع استمرار حصار المناطق الشمالية".

وأكد الهلال الأحمر أن قطاع غزة يشهد مجاعة حقيقية والسكان بالكاد يحصلون على وجبة طعام واحدة.

وأضاف:" غالبية سكان  قطاع غزة لا يستطيعون الحصول على مياه صالحة للشرب.

وفي وقت سابق، أكدت الخارجية الفلسطينية أن المجاعة التي يعاني منها قطاع غزة سياسة إسرائيلية تهدف للتجويع المتعمد واستكمال الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني.

وأكدت الوزارة "أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ليس جوعا وتجويعا فقط وإنما هو مجاعة حقيقية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى تهدد حياة المواطنين لخطر الموت جوعا، بل وتموت أعداد يومية منهم بسببها".

وشددت على أنه استنادا إلى المعايير المعتمدة لدى الأمم المتحدة فإن المواطنين في قطاع غزة يتعرضون للمجاعة ومخاطرها وانتشار سوء التغذية".

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