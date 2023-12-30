الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تبدأ بحث خطة تتيح عودة سكان غزة إلى شمالي القطاع

القدس المحتلة/سما/

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، مساء اليوم السبت، أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بدأت بمناقشة خطة تتيح عودة سكان غزة إلى شمالي القطاع.

وفي سياق آخر ذكرت القناة أنه من المتوقع أن يجتمع مجلس حرب الاحتلال غدا، لمناقشة قضيتين رئيسيتين هما: التقدم في صفقة المحتحزين ومسألة اليوم التالي للحرب على غزة، وهي القضية التي تجنب نتنياهو مناقشتها الأسبوع الماضي.

وأضافت هيئة البث أن مجلس حرب الاحتلال أصدر تعليماته لرئيس الموساد بالمضي قدماً في المحادثات حول التوصل لصفقة تبادل أسرى، مقابل وقف إطلاق النار لمدة أسابيع، علمًا بأن موقف حماس لم يتغير، وهو وقف الحرب والعدوان على غزة ثم التفاوض.