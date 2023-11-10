  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"أونروا": سكان غزة جائعون ومتحرقّون إلى الغذاء

السبت 30 ديسمبر 2023 07:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
"أونروا": سكان غزة جائعون ومتحرقّون إلى الغذاء



غزة/سما/

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، السبت، إن سكان قطاع غزة "جائعون ومتحرقّون للحصول على الغذاء".

جاء ذلك في تدوينة نشرها مدير شؤون "أونروا" بغزة، توماس وايت، على حساب الوكالة الأممية عبر منصة "إكس".

وأرفق وايت، مقطعا مصورا يظهر توافد مئات الفلسطينيين على قافلة المساعدات التابعة للأونروا في مدينة غزة، خلال الأسبوع الجاري.

وشدد المسؤول الأممي أن "قطاع غزة يعاني من جوع كارثي، و40 بالمئة من السكان معرضون لخطر المجاعة".

وأضاف أن "كل يوم في غزة هو صراع من أجل البقاء، بحثا عن الغذاء والماء".

وأشار إلى أن "سكان قطاع غزة جائعون ومتحرقّون للحصول على الغذاء".

واختتم وايت، حديثه بالقول إن "هناك حاجة إلى المزيد من الإمدادات المنتظمة، التي تتطلب وصولا آمنًا ومستدامًا للإمدادات الإنسانية في كل مكان، بما في ذلك شمال غزة".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى السبت "21 ألفا و672 شهيدا و56 ألفا و165 إصابة معظمهم أطفال ونساء"، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

#غزة

الأكثر قراءة اليوم

شاهد ..مصر تقيم مخيمات ضخمة للفلسطينيين بطلب من السيسي

إيهود باراك يطرح الخطوط العريضة لخروج "إسرائيل" من مأزقها "الخطير" في غزة

"إسرائيل" تناقش مقترحا لصفقة أسرى.. حماس: لا حديث عن تبادل قبل وقف العدوان بشكل نهائي

هيئة البث الإسرائيلية: تقدم في صفقة تبادل جديدة بين إسرائيل وحماس

مجلة أمريكية: حرب غزة مثال على تهديد الأسلحة "زهيدة الثمن" لقوة الجيوش العظمى

تفاعل واسع مع فيديو لمقاوم يده مبتورة ويطلق القذائف على الاحتلال بغزة

شاهد: ليبرمان يدعو إلى هدم محور "فيلادلفيا" لدفع الغزّيـّين إلى سيناء

الأخبار الرئيسية

2023-11-10T143023Z_1474880249_RC2BA4AAAKD2_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS

الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تبدأ بحث خطة تتيح عودة سكان غزة إلى شمالي القطاع

photo_2023-12-30_19-03-37

غانتس وغالانت يرفضان المشاركة في مؤتمر صحفي مع نتنياهو

photo_2023-12-30_18-03-59

"القسام" تنشر مشاهد مثيرة لحرق وتدمير آليات إسرائيلية بخانيونس

photo_2023-12-30_18-12-21

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط ومجند وإصابة 5 بجراح خطيرة في معارك غزة

image_3081

فيديو: "كتائب أبو علي مصطفى" تعلن مقتل أسير لديها أثناء هجوم فاشل للجيش الإسرائيلي

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية