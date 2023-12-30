"القسام" تنشر مشاهد مثيرة لحرق وتدمير آليات إسرائيلية بخانيونس

غزة/سما/

نشرت كتائب القسام، السبت 30 ديسمبر/كانون الأول 2023، مشاهد جديدة لاستهداف مقاوميها آليات عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي في منطقة خان يونس بقطاع غزة. وأظهرت المشاهد أحد المقاومين وهو يخرج من فتحة نفق موجودة على بعد أمتار قليلة من تحت دبابة تابعة لقوات الاحتلال قبل أن يزرع فيها عبوة شواظ، ويفجرها بعد ثوانٍ قليلة، ثم عاد للنفق من جديد. <div class="post-tools"><script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <!-- samanews / under header --> <ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-client="ca-pub-6876232859068459" data-ad-slot="9672383740" data-ad-format="auto"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script></div>

كذلك، أظهرت المشاهد تدمير دبابة ثانية كانت تعبر أحد الأزقة في خان يونس، من مسافة صفر، بقذائف الياسين.

إلى جانب ذلك، أظهرت المشاهد استهداف جرافتين للاحتلال بقذائف، واشتعال النيران فيهما، حتى تحولتا إلى رماد.

وقالت المقاومة إن النيران ظلت مشتعلة في الجرافتين لمدة 3 أيام، دون أن تتدخل قوات الاحتلال لإخمادها.

تأتي هذه المشاهد، مباشرة بعد بيانات نشرتها “القسام” على قناتها الخاصة بـ”تليغرام”، قالت فيها إنها “تدك تجمعات جنود وآليات العدو شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بقذائف الهاون من العيار الثقيل”.

كما أضافت أن مجاهديها “تمكنوا من استهداف جيبين عسكريين من نوع همر بالعبوات، والاشتباك مع أفرادهما بالأسلحة الرشاشة وإيقاعهم بين قتيل وجريح في منطقة الشيخ عجلين بمدينة غزة”.

وشددت على أنها “تدك تجمعاً لجنود وآليات العدو شرق خزاعة جنوب قطاع غزة، بوابل من قذائف الهاون”.

وأوردت أيضاً، أنها “تستهدف دبابة صهيونية من نوع ميركافا بقذيفة (الياسين 105) في منطقة الشيخ عجلين بمدينة غزة”.

في بيان منفصل، أكدت “القسام” أن مجاهديها تمكنوا من “إيقاع قوة راجلة تحصنت داخل مبنى في حي التفاح والدرج بكمين محكم، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح”.