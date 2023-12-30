فيديو: "كتائب أبو علي مصطفى" تعلن مقتل أسير لديها أثناء هجوم فاشل للجيش الإسرائيلي

القدس المحتلة/سما/

أعلنت "كتائب أبو علي مصطفى" الذراع العسكرية "للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" مساء يوم السبت، أن جنديا إسرائيليا أسيرا لديها قتل أثناء هجوم فاشل للجيش الإسرائيلي.

وأكدت "كتائب أبو علي مصطفى" أنها نجحت في الاحتفاظ بجثة الجندي الأسير بعد مقتله أثناء محاولة إسرائيلية فاشلة لتحريره.

وأفادت في السياق بأنها اغتنمت معدات من القوة الإسرائيلية المهاجمة.

وصرح أبو جمال الناطق باسم "كتائب أبو علي مصطفى" بأن قوات الاحتلال فشلت في تحرير جندي أسير، وأكد الاحتفاظ بجثته واغتنام معدات من القوة الإسرائيلية المهاجمة.

وأضاف: "اشتبكنا مع عناصر القوة التي حاولت تحرير الضابط وتدخل الطيران الحربي وقصف المكان فقتل الضابط، مشيرا إلى أن هناك صورة للضابط الإسرائيلي المقتول وصورة النقالة التي تركتها القوة الخاصة خلفها.

وأعلن الناطق باس كتائب أبو علي مصطفلا الاستيلاء على حاسوب محمول ومعلومات وفلاشات من فرقة غزة بجيش الاحتلال.

وأضاف: "دمرنا وأعطبنا 95 آلية لجيش الاحتلال منذ بدء المعركة البرية في قطاع غزة.

وتتواصل الاشتباكات في قطاع غزة لليوم الـ85 في ظل استمرار القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة، فيما يتزايد منسوب التصعيد على جبهتي لبنان واليمن.

وتجاوز عدد الضحايا في القطاع الـ21 ألف شهيد وأكثر من 55 ألف إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أكثر من 500 جندي في معارك قطاع غزة.