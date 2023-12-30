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مظاهرات في مدن وعواصم عالمية منددة بالعدوان على قطاع غزة

السبت 30 ديسمبر 2023 06:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
مظاهرات في مدن وعواصم عالمية منددة بالعدوان على قطاع غزة



عواصم/سما/

شهدت العديد من المدن والعواصم العالمية، اليوم السبت، مظاهرات حاشدة منددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وشارك الآلاف في مظاهرات نظمت في العاصمة الفرنسية باريس، والعاصمة الألمانية برلين، والعاصمة النمساوية فينا، ومدينة هلسنبوري السويدية، وأيندهوفن الهولندية، دعما للشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ورفع المشاركون في المظاهرات الأعلام الفلسطينية، واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا.

ودعا المشاركون إلى وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره ضد الشعب الفلسطيني، خاصة الأطفال، ونددوا بالإبادة الجماعية في قطاع غزة.

#قطاع غزة

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