21672 شهيد وإصابة 56165 منذ بدء العدوان على قطاع غزة

غزة/سما/

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن 21672 شخصا استشهدوا فيما أصيب 56165 في الهجمات الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وأعلنت الوزارة استشهاد 165 فلسطينيا وإصابة 250 في الساعات الـ24 الماضية.

وقال الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة، خلال مؤتمر صحافي، إن الجيش الإسرائيلي “ارتكب 14 مجزرة خلال يوم واحد راح ضحيتها 165 شهيدا و250 مصابا”.

ووفق مصادر طبية في مستشفى “شهداء الأقصى” بمدينة دير البلح (وسط) فإن أكثر من 100 شهيد و160 إصابة حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على المنطقة الوسطى خلال الـ24 ساعة الماضية.



وبين الشهداء 312 فردا من الطواقم الطبية، بحسب القدرة الذي أكّد أيضا أن 99 كادراً صحياً في قطاع غزة لا يزالون قيد الاحتجاز لدى الجيش الإسرائيلي.

وندّدت الوزارة بتعرّض آلاف المعتقلين لدى إسرائيل “لتعذيب جسدي ونفسي وتجويع وعطش وعدم النوم والاستجواب المستمر في البرد الشديد”.

وأشارت الوزارة إلى خروج 23 مستشفى و53 مركزا صحيا عن الخدمة في قطاع غزة بسبب قصف الجيش الإسرائيلي الذي دمّر كذلك 104 سيارات إسعاف.