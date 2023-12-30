قصف جوي إسرائيلي يستهدف عددا من المواقع في جنوب مدينة حلب

القدس المحتلة/سما/

أعلنت وزارة الدفاع السورية أن إسرائيل استهدفت بقصف جوي جنوبي مدينة حلب شمالي سوريا ما أسفر عن خسائر مادية.

الدفاع السورية تعلن تفاصيل عن قصف جوي إسرائيلي جديد طال عددا من المواقع في جنوب مدينة حلبمصدر لـ RT: صاروخ اسرائيلي استهدف مهبط مطار حلب الذي قصف من قبل

وجاء في بيان الدفاع: "حوالي الساعة 20: 17 من مساء اليوم [بالتوقيت المحلي] نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية مستهدفا عددا من النقاط جنوب مدينة حلب وأسفر العدوان عن وقوع بعض الخسائر المادية".



ويذكر أنه منذ بداية العام الجاري، قامت القوات الجوية الإسرائيلية بتعطيل المطار الدولي في العاصمة السورية مرتين وفي حلب ثلاث مرات، ونتيجة لذلك تم نقل إمدادات المساعدات الإنسانية عبر الجسر الجوي مؤقتا للسكان المتضررين من زلزال 6 فبراير 2023، إلى مطار اللاذقية.