“القسام” تعلن قتل وجرح أكثر من 20 جندياً إسرائيلياً خلال اشتباكات في غزة

غزة/سما/

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، السبت، 30 ديسمبر/كانون الأول 2023، قتل وجرح أكثر من 20 جندياً إسرائيلياً خلال اشتباك بمدينة غزة. وقالت الكتائب في تدوينة على منصة "تليغرام"، إن مقاتليها اشتبكوا مع القوات الإسرائيلية الخاصة "المتوغلة في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، وأوقعوا أكثر من 20 جندياً بين قتيل وجريح".

وأضافت في تدوينة أخرى أن مقاتلي القسام استهدفوا "دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا بعبوة 'شواظ' في منطقة الشيخ رضوان بغزة". كما دكّت كتائب القسام "تجمعين لآليات وجنود إسرائيليين بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون". ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الإسرائيلي بشأن بيانات القسام.



تجدر الإشارة إلى أن حصيلة قتلى الضباط والجنود الإسرائيليين منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بلغت 502 حتى مساء الجمعة، بحسب الجيش الإسرائيلي.

كانت كتائب القسام قد سبق وأعلنت، السبت، تدمير ناقلة جند إسرائيلية بشكل كامل شمالي مخيم البريج وسط قطاع غزة بقذيفة "الياسين 105". وقالت الكتائب عبر منصة تليغرام، إنّ مقاتليها فجّروا دبابة للاحتلال الإسرائيلي من نوع ميركافا بعبوة "شواظ"، واستهدفوا أخرى شمالي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

كذلك بثت كتائب عز الدين القسام، السبت، مشاهد لطائرة مسيرة من طراز "سكاي لارك-2" قالت إنه تم الاستيلاء عليها أثناء مهمة استخباراتية غرب بيت حانون شمالي قطاع غزة، كما أظهرت المشاهد هيكل الطائرة وعلى أحد جوانبها ملصق عليه عبارات باللغة العبرية.

وفي بيان آخر قالت الكتائب: "بعد عودتهم من مناطق الاشتباك جنوب مخيم البريج وسط قطاع غزة... مجاهدو القسام يبلغون عن استهدافهم دبابتين صهيونيتين وناقلتي جند بقذائف "الياسين 105" وتفجير عبوة "شواظ" في دبابة ثالثة

كما أعلنت كتائب القسام استهداف دبابة صهيونية من نوع ميركفاه بعبوة "شواظ" في منطقة الشيخ رضوان بمدينة غزة، ودك تجمعين لآليات وجنود الاحتلال بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون

وأعلنت القسام عن تفجير منزل تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال بالعبوات الناسفة وأوقعوهم بين قتيل وجريح بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأشارت إلى تفجيرها دبابة صهيونية من نوع ميركفاه بقذيفة "الياسين 105" في منطقة خزاعة شرق مدينة خانيونس، بالاضافة إلى استهداف قوة صهيونية راجلة متحصنة داخل مبنى في منطقة الشيخ عجلين بمدينة غزة بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات

كما تمكن مجاهدوها من قنص جندي صهيوني بسلاح قنص من العيار الثقيل "M99" في منطقة الشيخ عجلين بمدينة غزة

وأكدت القسام استهداف 8 دبابات صهيونية بقذائف "الياسين 105" في حيي التفاح والدرج بمدينة غزة، ودك تجمعات جنود وآليات العدو شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل

كما تمكت القسام من استهداف جيبين عسكريين من نوع همر بالعبوات والاشتباك مع أفرادهما بالأسلحة الرشاشة وإيقاعهم بين قتيل وجريح في منطقة الشيخ عجلين بمدينة غزة

كما أعلنت القسام دك تجمعاً لجنود وآليات العدو شرق خزاعة جنوب قطاع غزة بوابل من قذائف الهاون، واستهداف دبابة صهيونية من نوع ميركفاه بقذيفة "الياسين 105" في منطقة الشيخ عجلين بمدينة غزة

وأكدت القسام إيقاع قوة راجلة تحصنت داخل مبنى في حي التفاح والدرج بكمين محكم وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.



وكان مصدر قيادي في كتائب القسام أعلن عن تنفيذ كمين مُحكم شرق حي التفاح أمس الجمعة، أدى لتدمير ناقلة جند وقتل 10 جنود إسرائيليين من نقطة الصفر. وقد حصلت قناة "الجزيرة" الإخبارية على مشاهد لمعارك طاحنة تدور في شرقي مدينة غزة خصوصاً على محاور الشعف وجبل الريس وحي التفاح ومنطقة الدرج. وتوثق تلك المشاهد بالصوت والصورة ما يجري من المسافة صفر.

في سياق موازٍ أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 21 ألفاً و672 شهيداً، و56 ألفاً و165 مصاباً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.



وقالت الوزارة في بيان عبر منصة تليغرام: "اليوم الـ85، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 21,672 شهيداً، و56,165 إصابة". وأضافت أن "الاحتلال ارتكب 14 مجزرة خلال الساعات الـ24 الماضية أدت لاستشهاد 165 وإصابة 250".

ويصعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه على مستشفيات القطاع والطواقم الصحية، ضمن حرب مدمرة على غزة يشنها منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 خلّفت حتى السبت "21 ألفاً و672 شهيداً و56 ألفاً و165 إصابة معظمهم أطفال ونساء"، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.