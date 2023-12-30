تفاعل واسع مع فيديو لمقاوم يطلق القذائف على الاحتلال بغزة

غزة/سما/

تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع فيديو نشرته كتائب القسام، السبت 30 ديسمبر/كانون الأول 2023، يَظهر فيه مقاوم إحدى يديه مبتورة، ويستخدم يده الأخرى وهو يطلق قذائف مدفعية باتجاه تجمعات للاحتلال في قطاع غزة.

وأصدرت كتائب القسام، اليوم السبت، مشاهد لإطلاق مقاتليها قذائف مدفعية، باتجاه تجمعات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة.

ويظهر في الفيديو أحد المقاتلين يده اليمنى مبتورة، ويقوم بتلقيم قاذف الهاون بالقذيفة بيده اليسرى، ثم يضع اليد ذاتها على أذنه.

وتداول النشطاء مقطع الفيديو، فيما قال بعضهم إن يده اليمنى فقدها في معركة سابقة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

والسبت 30 ديسمبر/كانون الأول 2023، أعلنت كتائب القسام تدمير عدد من آليات الاحتلال، شمال وجنوب مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام في بيان إن مقاتليها استهدفوا دبابتين وناقلتَي جند بقذائف "الياسين 105″، وتفجير عبوة "شواظ" في دبابة ثالثة، في منطقة الاشتباك جنوب مخيم البريج وسط قطاع غزة.

كما أعلنت القسام تمكُّن مقاتليها من تدمير دبابة وكذلك ناقلة جند بشكل كامل، بقذيفة "الياسين 105″، ودبابة أخرى بعبوة "شواظ" شمال مخيم البريج.

وأشارت إلى أن مقاتليها اشتبكوا مع قوة خاصة إسرائيلية متوغلة في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 20 جندياً إسرائيلياً.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال حرباً مدمرة على غزة، أسفرت عن استشهاد 21 ألفاً و507 فلسطينيين، و55 ألفاً و915 إصابة معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، وكارثةً إنسانيةً غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.