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جيش الاحتلال: 431 جنديا يعالجون حاليا في المستشفيات

السبت 30 ديسمبر 2023 04:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال: 431 جنديا يعالجون حاليا في المستشفيات



القدس المحتلة/سما/

قال جيش الاحتلال، اليوم السبت، إن 431 جنديا يتلقون العلاج في المستشفيات من أصل 2180 أصيبوا في صفوفه منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي.


وذكر الجيش الإسرائيلي في معطيات نقلتها صحيفة "هآرتس" العبرية أن 431 جنديا يتلقون العلاج حاليا في المستشفى، من بينهم 44 جنديا في حالة خطيرة، و258 جنديا في حالة متوسطة، و129 جنديا في حالة طفيفة.


وأضاف أنه منذ بداية الحرب، أصيب 2180 جنديا، ومنذ بداية العملية البرية في قطاع غزة أصيب 936 جنديا.


وبلغت حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب 502 قتيلا، من بينهم 168 ضابطا وجنديا قتلوا في المعارك البرية داخل قطاع غزة التي بدأت في 27 أكتوبر الماضي.

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