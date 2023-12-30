حزب الله يزفّ 4 شهداء على طريق القدس

بيروت/سما/

زفّت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، في بيان، اليوم السبت، ارتقاء 4 شهداء على طريق القدس.

والشهداء هم حسن أكرم الموسوي "ربيع" من بلدة قرحا في البقاع، وحيدر محمد المزاوي "حمزة" من بلدة الكرك البقاعية، وركان علي سيف الدين "أبو علي الحر" من بلدة حلبتا البقاعية، وعباس محمد العجمي "أبو الفضل" من بلدة حي الفيكاني في البقاع أيضاً.

يأتي ذلك بعد وقوع ‏عدوان جوي قرب البوكمال، في ريف دير الزور، شرقي سوريا عند الحدود مع العراق، ما أدّى إلى ارتقاء عددٍ من الشهداء، بحسب مصادر الميادين.

وأوضح مراسل الميادين أنّ العدوان استهدف مبنى الهجانة ومستشفى بدر، في الجهة الجنوبية من المدينة، ما أدّى إلى وقوع عددٍ من الجرحى أيضاً.

من جهته، أعلن "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، شنّ عدوان على سوريا، وذلك بعد سقوط صاروخين أطلقا منها على أراضٍ محتلة، حيث دوّت صفارات الإنذار.

وتستمر الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، بالتوازي مع استمرار الحرب في غزة، فيما تؤكد دمشق دعمها للقطاع في وجه الجرائم الإسرائيلية.

وباستشهاد هؤلاء، يرتفع عدد شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان منذ بداية عملياتها العسكرية الداعمة لغزة إلى 133 شهيداً على طريق القدس، إذ تواصل المقاومة استهدافها المواقع والتجمعات الإسرائيلية عند الحدود الجنوبية للبنان مع فلسطين المحتلة، مكبدّةً إياه خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.