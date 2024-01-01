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اصابة عدد من جنود الاحتلال بعملية دهس على مدخل مخيم الفوار واصابة المنفذ

السبت 30 ديسمبر 2023 03:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
اصابة عدد من جنود الاحتلال بعملية دهس على مدخل مخيم الفوار واصابة المنفذ



الخليل/ سما/

اصيب جنديين اسرائيليين على الاقل، بعملية دهس على مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل، وسارع جنود الاحتلال لاطلاق النار على مواطن بداخل سيارة.

وذكرت مصادر محلية، بأنها سمعت صوت اطلاق نار على مخدل المخيم، وشاهدوا جنود الاحتلال يطلقون النار باتجاه سيارة لونها أحمر صغيرة، وشاهدوا جنديين ملقيان على الارض.

ولاحقاً، قالت مصادر بأن مواطنين كانا يتواجدان داخل السيارة الحمراء التي أطلق جنود الاحتلال النار عليها.
ولم يتسنى لنا في معا من التأكد من هذه المعلومات، بسبب الانتشار المكثف لجيش الاحتلال في المنطقة.

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