حماس ترحب بتحرك جنوب افريقيا لمحاسبة إسرائيل على جرائمها بغزة

غزة / سما /

رحبت حركة "حماس"، بتحرك دولة جنوب إفريقيا لمحاسبة "إسرائيل" على جرائم الحرب التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقالت "حماس"، في بيان لها اليوم السبت، "نثمن عالياً قيام جنوب إفريقيا تقديم طلب في محكمة العدل الدولية للبدء في إجراءات التحقيق مع الكيان الصهيوني المجرم حول ارتكابه جريمة الإبادة الجماعية بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة".

واعتبرت "حماس" تحرّك جنوب إفريقيا "خطوة مهمّة لمحاسبة قادة الكيان، مجرمي العصر، الذين ارتكبوا أبشع المجازر التي عرفتها البشرية في تاريخنا المعاصر".

ودعت "حماس" كافة الدول لتقديم ملفات وطلبات مماثلة أمام المحاكم الجنائية المختصة، الوطنية والدولية، "ضد هذا الكيان النازي، باعتباره مهدداً للسلم والأمن الدوليين، ولضمان عدم إفلاته من العقاب على ما ارتكبه من جرائم وحشية ضد الأطفال والمدنيين العزّل في قطاع غزّة".

ويوم أمس الجمعة، قالت محكمة العدل الدولية إنها تلقت طلبا من جنوب أفريقيا لمقاضاة "إسرائيل" بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.

وأوضحت المحكمة أن جنوب أفريقيا تقدمت بطلب لإقامة دعوى ضد "إسرائيل" لانتهاكها اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

ويأتي التحرك الجنوب أفريقي بعد استشهاد ما يزيد عن 21 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، في العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

يذكر أن جنوب إفريقيا اتخذت، منذ بداية العدوان على قطاع غزة، سلسلة مواقف داعمة للشعب الفلسطيني، إذ استدعت دبلوماسييها من تل أبيب، وحذرت مواطنيها من القتال إلى جانب "إسرائيل" في غزة تحت طائلة المحاكمة وسحب الجنسية.