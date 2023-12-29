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احتاج ساعات لإدراك الهجوم..

صحيفة امريكية: الجيش الإسرائيلي جمع المعلومات من وسائل التواصل في 7 أكتوبر

السبت 30 ديسمبر 2023 12:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة امريكية: الجيش الإسرائيلي جمع المعلومات من وسائل التواصل في 7 أكتوبر



غزة / سما /

كشف تحقيق جديد لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن تفاصيل هجوم المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث قال إنه في يوم الهجوم عانى الجيش الإسرائيلي من نقص الأسلحة والتنظيم السيئ.

وأوضح أن ذلك دفع الجنود الإسرائيليين لجمع المعلومات الاستخباراتية من منشورات في وسائل التواصل الاجتماعي، والتواصل مع بعضهم عبر تطبيق "واتساب".

وأضاف التحقيق أن مقاتلي كتائب القسام اخترقوا السياج في أكثر من 30 نقطة وتحركوا بسرعة نحو المستوطنات، في حين لم يكن لدى الجيش الإسرائيلي خطة عمل منظمة في حالة حدوث هجوم واسع النطاق من غزة.

كما أفاد التحقيق أن الجيش الإسرائيلي احتاج ساعات لإدراك حجم الهجوم على المستوطنات.

#الجيش الإسرائيلي #وسائل التواصل #غزة #حماس #الحرب

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