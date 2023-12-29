مرشحة للرئاسة الأميركية "نيكي هيلي": على سكان غزة الذهاب لمصر

سما / وكالات /

اقترحت المرشحة الجمهورية المحتملة للرئاسة الأميركية نيكي هيلي، توطين سكان غزة في بلدان أخرى بذريعة أنهم من أنصار حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، رغم إعلان الولايات المتحدة أكثر من مرة رفضها تهجير سكان القطاع.

وقالت -في مقابلة تلفزيونية- إن سكان غزة يجب أن يعبروا نحو مصر، وزعمت أنه يجب على العالم التحدث مع تركيا وإيران وقطر لمساعدة الفلسطينيين، بدلا من انتقاد إسرائيل بسبب هجماتها في غزة، وفق تعبيرها.

يشار إلى أن هيلي عملت ممثلة دائمة لواشنطن لدى الأمم المتحدة لمدة عامين تقريبا في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.