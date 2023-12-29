  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الجيش الاسرائيلي ينفذ ضربات في سوريا إثر سقوط صاروخين في هضبة الجولان المحتلة

السبت 30 ديسمبر 2023 09:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الاسرائيلي ينفذ ضربات في سوريا إثر سقوط صاروخين في هضبة الجولان المحتلة



سما / وكالات /

أعلن الجيش الإسرائيلي فجر السبت تنفيذ ضربات في سوريا بعد سقوط صاروخين أطلِقا من هذا البلد على أراض خاضعة للسيطرة الإسرائيلية.
وقال الجيش الإسرائيلي في رسالة مقتضبة “بعد انطلاق صفارات الإنذار قبل قليل في شمال إسرائيل، سقط صاروخان من سوريا في أرض قاحلة. الجيش يضرب حاليا مصادر إطلاق النار”.
وردا على سؤال وكالة فرانس برس، أكد الجيش الإسرائيلي أن المقذوفين الذين أطلِقا كانا صاروخين.
ولم يحدد الجيش الإسرائيلي الموقع الدقيق الذي سقط فيه الصاروخان. واحتلت إسرائيل أجزاء من الجولان في حرب حزيران/يونيو 1967، وأعلنت ضمّها الى أراضيها في 1981، في خطوة لم تعترف بها الأمم المتحدة.
وكان قصف إسرائيلي قد استهدف الخميس مناطق في دمشق وجنوب سوريا، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع السورية ووسائل إعلام رسمية.

ونادرا ما تعلق إسرائيل على ضربات بعينها تستهدف سوريا، لكنها قالت مرارا إنها لن تسمح لخصمها اللدود إيران، الداعمة لحكومة الرئيس بشار الأسد، بترسيخ وجودها في البلد.
وشنّت إسرائيل مئات الغارات الجوية على جارتها الشمالية منذ بدء الحرب الأهلية السورية عام 2011، استهدفت في المقام الأول القوات المدعومة من إيران وبينها حزب الله اللبناني وكذلك مواقع للجيش السوري.
لكنها كثّفت هجماتها منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر، في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

الأكثر قراءة اليوم

إيهود باراك يطرح الخطوط العريضة لخروج "إسرائيل" من مأزقها "الخطير" في غزة

"إسرائيل" تناقش مقترحا لصفقة أسرى.. حماس: لا حديث عن تبادل قبل وقف العدوان بشكل نهائي

مخطط إسرائيلي بمباركة أمريكية لتهجير الغزيين إلى مصر.. هكذا ردت القاهرة

استشهاد نجل نائب قائد أركان القسام.. وحسابات عبرية تحتفي بقتل "فتى"

بالصور .. لماذا تحمل هذه الدبابة الإسرائيلية لافتة شارع الحاج أمين الحسيني؟

صحيفة عبرية: نتنياهو طلب من المستوى الأمني فحص التعاون مع عشائر وجهات محلية في غزة

صحيفة عبرية لقادة "إسرائيل": لن تهزموا فلسطينياً يقفز من نفق إلى آخر حافي القدمين

الأخبار الرئيسية

شاهد ..مصر تقيم مخيمات ضخمة للفلسطينيين بطلب من السيسي

إسرائيل وحماس

هيئة البث الإسرائيلية: تقدم في صفقة تبادل جديدة بين إسرائيل وحماس

"إسرائيل" تناقش مقترحا لصفقة أسرى.. حماس: لا حديث عن تبادل قبل وقف العدوان بشكل نهائي

photo_2023-12-29_20-44-57

مجلة أمريكية: حرب غزة مثال على تهديد الأسلحة "زهيدة الثمن" لقوة الجيوش العظمى

658f126b4c59b71c1b46c9aa

إيهود باراك يطرح الخطوط العريضة لخروج "إسرائيل" من مأزقها "الخطير" في غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية