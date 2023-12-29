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الصحة العالمية تحذر من تفشي الأوبئة بين النازحين بغزة

السبت 30 ديسمبر 2023 09:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة العالمية تحذر من تفشي الأوبئة بين النازحين بغزة



غزة / سما/

حذرت منظمة الصحة العالمية من تزايد خطر تفشي الأمراض المعدية في قطاع غزة، مع نزوح أهالي القطاع بأعداد كبيرة نحو جنوب القطاع، واضطرار بعض العائلات للنزوح أكثر من مرة، واتخاذ الكثيرين من منشآت صحية مكتظة ملجأ لهم.

وأوضحت أن ما يقرب من 180 ألف شخص يعانون من التهابات الجهاز التنفسي العلوي، فضلا عن وجود 136 ألفا و400 حالة إسهال، نصفهم من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات، إضافة إلى إصابة 55 ألفا و400 شخص بالجرب، و5330 بالجدري، و42 ألفا و700 بالطفح الجلدي، منهم 4722 مصابون بالقوباء، وكذلك 4683 حالة يرقان حاد.

ويصعب علاج المرضى في غزة مع انهيار القطاع الصحي وانقطاع معظم أنواع الأدوية.

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