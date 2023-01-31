  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

استشهاد الصحفي جبر هدروس مع عدد من أفراد أسرته إثر قصف إسرائيلي استهدف منزله في غزة

السبت 30 ديسمبر 2023 02:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد الصحفي جبر هدروس مع عدد من أفراد أسرته إثر قصف إسرائيلي استهدف منزله في غزة



غزة/سما/

أعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة، اليوم السبت، استشهاد مراسل قناة القدس الفضائية الصحفي جبر أبو هدروس، ليرتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 106 منذ بدء التصعيد في القطاع.

 وذكر مكتب الإعلام في بيان له: "ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 106 صحفيين منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بعد ارتقاء الزميل الصحفي الشهيد جبر أبو هدروس، مراسل قناة القدس اليوم الفضائية، حيث قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلهم المأهول في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة".

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منزل الصحفي جبر أبو هدروس في مخيم النصيرات، ما أدى لاستشهاده وعدد من أفراد عائلته.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي، ما أدى لاستشهاد أكثر من 21 ألف مواطن، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة لنحو 55 ألف مصاب، وآلاف المفقودين، في حصيلة غير نهائية.

#غزة
photo_2023-12-30_01-43-35
photo_2023-12-30_01-43-31
photo_2023-12-30_01-44-02

الأكثر قراءة اليوم

مخطط إسرائيلي بمباركة أمريكية لتهجير الغزيين إلى مصر.. هكذا ردت القاهرة

بايدن ونتنياهو.. تفاصيل مكالمة “صعبة ومُحبطة” ...

"إسرائيل" تناقش مقترحا لصفقة أسرى.. حماس: لا حديث عن تبادل قبل وقف العدوان بشكل نهائي

استشهاد نجل نائب قائد أركان القسام.. وحسابات عبرية تحتفي بقتل "فتى"

إيهود باراك يطرح الخطوط العريضة لخروج "إسرائيل" من مأزقها "الخطير" في غزة

بالصور .. لماذا تحمل هذه الدبابة الإسرائيلية لافتة شارع الحاج أمين الحسيني؟

صحيفة عبرية: نتنياهو طلب من المستوى الأمني فحص التعاون مع عشائر وجهات محلية في غزة

الأخبار الرئيسية

"إسرائيل" تناقش مقترحا لصفقة أسرى.. حماس: لا حديث عن تبادل قبل وقف العدوان بشكل نهائي

photo_2023-12-29_20-44-57

مجلة أمريكية: حرب غزة مثال على تهديد الأسلحة "زهيدة الثمن" لقوة الجيوش العظمى

658f126b4c59b71c1b46c9aa

إيهود باراك يطرح الخطوط العريضة لخروج "إسرائيل" من مأزقها "الخطير" في غزة

photo_2023-12-29_19-29-46

مشاهد جديدة لمعارك مقاتلي "القسام" في مدينة غزة.. قتل 10 جنود من مسافة صفر

20230131113331reup-2023-01-31t113031z_772408086_rc2m1z9fan23_rtrmadp_3_armenia-azerbaijan-world-court.h-730x438

جنوب إفريقيا ترفع دعوى قضائية ضد "إسرائيل" بارتكابها إبادة جماعية في قطاع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية