استشهاد الصحفي جبر هدروس مع عدد من أفراد أسرته إثر قصف إسرائيلي استهدف منزله في غزة

غزة/سما/

أعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة، اليوم السبت، استشهاد مراسل قناة القدس الفضائية الصحفي جبر أبو هدروس، ليرتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 106 منذ بدء التصعيد في القطاع.

وذكر مكتب الإعلام في بيان له: "ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 106 صحفيين منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بعد ارتقاء الزميل الصحفي الشهيد جبر أبو هدروس، مراسل قناة القدس اليوم الفضائية، حيث قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلهم المأهول في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة".

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منزل الصحفي جبر أبو هدروس في مخيم النصيرات، ما أدى لاستشهاده وعدد من أفراد عائلته.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي، ما أدى لاستشهاد أكثر من 21 ألف مواطن، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة لنحو 55 ألف مصاب، وآلاف المفقودين، في حصيلة غير نهائية.