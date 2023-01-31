رداً على مجازر الاحتلال في غزة.. المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف 3 قواعد أمريكية

بغداد/سما/

أعلنت المقاومة الاسلامية في العراق اليوم الجمعة أنها استهدفت 3 قواعد أمريكية في إطار الرد على “العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ أكثر من 80 يوما”.

وذكرت المقاومة الإسلامية في العراق في بيان صحافي وزع اليوم”هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي في خراب الجير بالعمق السوري برشقة صاروخية”.

وأوضح البيان أن “القصف أصاب أهدافه وأن المقاومة الإسلامية مستمرة في دك معاقل العدو”.

وأشارت المقاومة في البيان إلى أن تحركها جاء في إطار” استمرار نهج مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة”.

كما أعلنت في بيان آخر عن استهداف قاعدة الشدادي المحتلة في سوريا ، برشقة صاروخية ، أصابت اهدافها.مؤكدة استمرارها في دك معاقل العدو .

وأعلنت أيضا عن استهداف قاعدة حرير المحتلة في أربيل شمال العراق ، بالطيران المسيّر.



وتواصل المقاومة الإسلامية في العراق قصف القواعد العسكرية في كل من العراق وسوريا لاستهداف القوات الأمريكية المتمركزة بها حتى اقترب عدد الضربات من 100 ضربة.

كما وجهت ضربات استهدفت مصالح إسرائيلية في البحر الأبيض المتوسط والعراق وداخل إيلات منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في تشرين الأول / أكتوبر الماضي وحتى الآن.