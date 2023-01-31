بوريل: الجيش الإسرائيلي يواصل إحداث “خسائر مدنية فادحة” بغزة

بروكسل/سما/

قال مفوض السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الجمعة، إن الجيش الإسرائيلي، الذي عليه واجب حماية المدنيين، يواصل التسبب في وقوع “خسائر مدنية فادحة” في قطاع غزة.

جاء ذلك في منشور لبوريل، عبر حسابه على منصة “إكس”.

وأشار بوريل، إلى أن الهجوم على مخيم المغازي للاجئين في القطاع، كان أحد “أكثر التفجيرات دموية”.

وأضاف “أدى الهجوم إلى نزوح 150 ألف شخص آخرين”.

ودعا بوريل، إلى “وقف مؤقت” للاشتباكات بشكل عاجل.



والخميس، أقر الجيش الإسرائيلي بأن غارة جوية شنها على مخيم المغازي في 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أدت إلى استشهاد عشرات الأبرياء الفلسطينيين.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: “يشير الجيش إلى الهجوم الذي شنته القوات الجوية ليلة الأحد/الإثنين، في مخيم المغازي للاجئين، أدى إلى قتل العشرات من المدنيين غير المتورطين، ويعترف بأن الهجوم تسبب في أضرار بالمباني القريبة من هدف الهجوم، مما ألحق الضرر بالمدنيين”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الجمعة “21 ألفا و507 شهداء و55 ألفا و915 إصابة معظمهم أطفال ونساء”، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.