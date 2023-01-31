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حزب الله ينفي ما أوردته صحيفة "لوفيغارو" من "أسرار" عن عملية ‏طوفان الأقصى

الجمعة 29 ديسمبر 2023 11:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
حزب الله ينفي ما أوردته صحيفة "لوفيغارو" من "أسرار" عن عملية ‏طوفان الأقصى



بيروت/سما/

نفى "حزب الله" في بيان له اليوم الجمعة، ما أوردته صحيفة "لوفيغارو" عن عملية ‏طوفان الأقصى.


وجاء في البيان: "تنفي العلاقات الإعلامية في حزب الله نفيا قاطعا ما أوردته صحيفة لوفيغارو عما أسمته بعض أسرار عملية ‏طوفان الأقصى، وتعتبر أن ما ورد فيها هو محض خيال لا أساس له، يهدف الى زعزعة الثقة التامة بين حركات ‏المقاومة وفصائلها على امتداد المنطقة والتزامها العلني والعملي وإيمانها الصريح بمقاومة الاحتلال الصهيوني وقد ‏أكد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وفي خطاب علني شاهده الملايين، أن عملية طوفان ‏الأقصى هي عملية فلسطينية محضة من حيث التخطيط والإعداد والتنفيذ والتوقيت والأهداف".

وأضاف البيان: "ولم يكن لدى حزب ‏الله علم بها، وبالتالي كل ما ورد في لوفيغارو هو أكاذيب تجافي الحقيقة وتؤكد انحياز الصحيفة الكامل الى جانب ‏العدو بعيدا عن تحري الدقة والمهنية وسقوطها أخلاقيا ومهنيا مثل كثير من وسائل الإعلام الغربية التي انحازت ‏للظالم والقاتل والمعتدي على حساب الحقيقة والوقائع المجردة والقيم الانسانية."‏

وفي وقت سابق، قالت صحيفة لوفيغارو إن أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصرالله علم بمخطط الهجوم قبل نصف ساعة من تنفيذه وذلك بعد الحصول على شهادات من قيادات في حركة حماس في الأردن ولبنان وقطر إضافة لشخصيات مقربة من الحركة في قطاع غزة.

وتأتي هذه المعلومات في خضم جدل أثير بعد تصريحات الناطق باسم الحرس الثوري رمضان شريف بان عملية طوفان الأقصى جاءت للانتقام من مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

#حزب الله

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