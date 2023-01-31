صور: سرايا القدس تعلن استشهاد اثنين من مقاتليها في جنوب لبنان

بيروت/سما/

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين في بيان لها اليوم الجمعة، عن استشهاد اثنين من مقاتليها.

وجاء في البيان: "بأسمى آيات الفخر والاعتزاز تزف سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى شعبنا الفلسطيني المجاهد وإلى الأمتين العربية والإسلامية كلا من الشهيدين المجاهدين: أحمد علي محمد جبريل ( 28 عام ) من أبطال كتيبة الشهيد علي الأسود ومحمد فريج الفريج ( 21 عام ) من أبطال كتيبة الشهيد أبو حمزة المجذوب".

وتابع البيان: "ارتقى الشهيدان على حدود فلسطين المحتلة في جنوب لبنان ضمن معركة طوفان الأقصى أثناء أدائهما واجبهما القتالي، وتؤكد سرايا القدس أنها ستبقى ثابتة على درب الجهاد والمقاومة حتى التحرير والعودة".









