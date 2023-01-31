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صور: سرايا القدس تعلن استشهاد اثنين من مقاتليها في جنوب لبنان

الجمعة 29 ديسمبر 2023 09:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور: سرايا القدس تعلن استشهاد اثنين من مقاتليها في جنوب لبنان



بيروت/سما/

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين في بيان لها اليوم الجمعة، عن استشهاد اثنين من مقاتليها.

وجاء في البيان: "بأسمى آيات الفخر والاعتزاز تزف سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين  إلى شعبنا الفلسطيني المجاهد وإلى الأمتين العربية والإسلامية كلا من الشهيدين المجاهدين: أحمد علي محمد جبريل ( 28 عام ) من أبطال كتيبة الشهيد علي الأسود ومحمد فريج الفريج ( 21 عام ) من أبطال كتيبة الشهيد أبو حمزة المجذوب".

وتابع البيان: "ارتقى الشهيدان على حدود فلسطين المحتلة في جنوب لبنان ضمن معركة طوفان الأقصى أثناء أدائهما واجبهما القتالي، وتؤكد سرايا القدس أنها ستبقى ثابتة على درب الجهاد والمقاومة حتى التحرير والعودة".



الشهيد المجاهد البطل أحمد علي محمد جبريل

الشهيد المجاهد البطل محمد فريج الفريج

#سرايا القدس

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