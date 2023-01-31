مشاهد جديدة لمعارك مقاتلي "القسام" في مدينة غزة.. قتل 10 جنود من مسافة صفر

غزة/سما/

نشرت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، مشاهد من عمليات مقاتليها في محاور حيي التفاح والدرج شرق مدينة غزة.

ويظهر في الفيديو مقاتلو القسام وهم يوجهون ضربات بقذاف الياسين "105" المضادة للدروع، لآليات ودبابات الاحتلال المتوغلة في المنطقتين اللتين تقعان إلى الشرق من مدينة غزة.

واللافت في هذا التسجيل أن العمليات التي تخوضها كتائب القسام تتركز في منطقة غزة، والتي تدعي قوات الاحتلال أنها سيطرت على أجزاء واسعة منها من ناحية عملياتية، ما يدحض هذه الادعاءات ويجعلها محل شك.

ونقلت قناة الجزيرة عن مصدر قيادي في كتائب القسام قوله: "نفذنا مساء اليوم كميناً شرق حي التفاح بغزة، ودمرنا فيه ناقلة جند وقتلنا 10 جنود من نقطة صفر.

كما أعلنت "كتائب القسام" الاستيلاء على طائرة استطلاع إسرائيلية شمال قطاع غزة.

ونشرت "كتائب القسام" مشاهد لطائرة "Skylark-2" قالت إنها استولت عليها أثناء مهمة استخبارية لها شمال تل الزعتر شمال قطاع غزة.

وأعلنت عن استهداف 20 آلية عسكرية خلال 48 ساعة.



وأوضحت "القسام" في بيان على "تلغرام": "بعد عودة مجاهدينا من مناطق الاشتباك، أكدوا تدمير دبابتين صهيونيتين من نوع ميركفاه بقذائف "الياسين 105" بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".



وأضافت "القسام" أنها دكت "تجمعاً لآليات وجنود الاحتلال شرق مدينة خانيونس بقذائف الهاون".



وتابعت "القسام" في بيانها: "وتمكن مجاهدونا خلال الـ 48 ساعة الماضية من استهداف 20 آلية صهيونية متوغلة في منطقتي الدرج والتفاح ليرتفع عدد الآليات المستهدفة في تلك المنطقتين إلى 72 آلية".

وأكدت "القسام" أن مقاتليها "يخوضون اشتباكات عنيفة في منطقتي الشعف وجبل الريس شرق مدينة غزة ويفجرون عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة ويستهدفون قوة أخرى متحصنة في مبنى بقذيفة "تي بي جي" موقعين في صفوفهم عددًا كبيرًا من القتلى والجرحى".