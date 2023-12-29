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جنوب إفريقيا ترفع دعوى قضائية ضد "إسرائيل" بارتكابها إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة

الجمعة 29 ديسمبر 2023 08:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنوب إفريقيا ترفع دعوى قضائية ضد "إسرائيل" بارتكابها إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة



لاهاي/سما/

قدمت جنوب إفريقيا طلبًا إلى محكمة العدل الدولية لبدء إجراءات ضد إسرائيل لما وصفته بأنه “أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني” في قطاع غزة، على ما أعلنت المحكمة الجمعة.


وأكّدت جنوب إفريقيا أن “أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة (…) لتدمير فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية والاثنية الأوسع أي الفلسطينيين”، حسبما أفادت محكمة العدل الدولية في بيان.

وقالت الخارجية الإسرائيلية "دعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية لا أساس لها، وجنوب إفريقيا تتعاون مع جماعة إرهابية تدعو لتدميرنا".

وادعت خارجية الاحتلال أن "إسرائيل تحارب حماس لا شعب غزة"

#جنوب افريقيا

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