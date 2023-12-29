حزب الله تستهدف مواقع إسرائيلية شمال فلسطين المحتلة

بيروت/سما/

أعلن حزب الله اللبناني أنه استهدف أماكن انتشار القوات الإسرائيلية بين ثكنة زرعيت وبركة ريشا، واستهدف تجمعا للجنود في موقع رامية، وقصف موقع رويسة القرن في مزارع شبعا المحتلة مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وأكد حزب الله اللبناني، استهداف عدد من مواقع انتشار ومرابض مدفعية، قوات الاحتلال، شمال فلسطين المحتلة، مشيرا إلى تحقيق إصابات مؤكدة.

وأوضح في سلسلة بيانات، أنه استهدف موقع رويسة القرن، في مزارع شبعا المحتلة، بالأسلحة المناسبة، وحقق إصابات مباشرة.

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كما أشار إلى أنه استهدف أماكن انتشار جنود الاحتلال، بين ثكنة زرعيت وموقع بركة ريشا ‏بالأسلحة المناسبة.

وفي عملية أخرى، قال حزب الله، إنه قصف تجمعا لجنود الاحتلال، في مواقع رامية بالأسلحة المناسبة، كما استهدف مرابض مدفعية الاحتلال، في خربة ماعر وحقق إصابات مباشرة.

من جانبه قال الاحتلال، إنه نفذ هجوما واسع النطاق على أهداف لحزب الله داخل الأراضي اللبنانية، وقصف بالمدفعية محيط بلدة راشيا الفخار في القطاع الشرقي من جنوب لبنان.