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ملك الأردن ورئيس الوزراء الكندي يبحثان وقف إطلاق النار بغزة

الجمعة 29 ديسمبر 2023 07:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
ملك الأردن ورئيس الوزراء الكندي يبحثان وقف إطلاق النار بغزة



عمان/سما/

بحث عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، الجمعة، مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، وقف إطلاق النار في غزة، وضرورة حماية المدنيين وزيادة المساعدات إلى القطاع الفلسطيني.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه عاهل الأردن من ترودو، وفق بيان للديوان الملكي.


وذكر البيان، أن الملك عبد الله، تلقى اتصالا من ترودو، دعا خلاله إلى “الضغط الدولي للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة”.

وأكد الملك عبد الله، على “ضرورة حماية المدنيين، وزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة، وضمان إيصالها بشكل مستدام”.

وأشار إلى جهود بلاده في هذا الخصوص، وفق البيان ذاته.

وشدد الملك على رفض المملكة “التام” لجميع محاولات تصفية القضية الفلسطينية، وللتهجير القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ودعا إلى “التصدي لأعمال العنف من قبل المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية”.

وجدد التأكيد على أن “الحلول الأمنية والعسكرية لا يمكنها أن تحقق السلام، بل السبيل الوحيد لذلك العمل نحو أفق سياسي يُفضي إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين”.

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