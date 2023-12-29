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مخطط إسرائيلي بمباركة أمريكية لتهجير الغزيين إلى مصر

الجمعة 29 ديسمبر 2023 05:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
مخطط إسرائيلي بمباركة أمريكية لتهجير الغزيين إلى مصر



القدس المحتلة/سما/

كشف مصدر مطلع لوكالة "نوفوستي" عن وجود خطط للحكومة الإسرائيلية لتوطين عدد كبير من الفلسطينيين من قطاع غزة في مصر بذريعة ضمان سلامتهم خلال المرحلة النشطة من الحرب.

وقال المصدر: "بحسب المعلومات المتوفرة، تمتلك الحكومة الإسرائيلية خططا لإعادة توطين عدد كبير من الفلسطينيين من قطاع غزة في مصر بحجة ضمان سلامتهم خلال المرحلة النشطة من العملية العسكرية وإعادة إعمار القطاع بعد الصراع".


ولفت إلى أنه "في المرحلة الأولى، يمكننا الحديث عن نقل ما لا يقل عن 100 ألف شخص إلى أراضي دولة مجاورة".

وأضاف: "في المستقبل، من المخطط ترحيل عدة دفعات أخرى من سكان غزة بهذه الطريقة. وفي الوقت نفسه، من الواضح أن القدس الغربية ليست مهتمة بعودتهم".

وبحسب المصدر، فإنه "لضمان موافقة القاهرة التي تعارض حاليا بشكل قاطع مثل هذا السيناريو، فإن المقصود إشراك واشنطن في الأمر".

وخلص المصدر إلى أنه "في مقابل الضوء الأخضر من مصر، يقال إن الأمريكيين ملتزمون بدفع تكاليف بناء وتشغيل مخيمات اللاجئين، وسيقدمون لمصر أيضا حزمة كبيرة من المساعدات المالية، وهي دفعة قوية في سياق الصعوبات الاقتصادية التي يمر بها هذا البلد".

وكانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قد أكدت يوم الاثنين الماضي، أن حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن العمل مع دول لتمرير مخطط هجرة طوعية للفلسطينيين "سخيف ومحاولة لتسويق أوهام".

وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن نتنياهو قوله خلال جلسة لحزب الليكود، إنه يدفع باتجاه هجرة طوعية لسكان غزة إلى بلدان أخر

#اسرائيل #غزة #مصر

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