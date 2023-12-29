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"القسام" تعلن استهداف 20 آلية إسرائيلية خلال 48 ساعة

الجمعة 29 ديسمبر 2023 05:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
"القسام" تعلن استهداف 20 آلية إسرائيلية خلال 48 ساعة



غزة/سما/

أعلنت "كتائب القسام"، مساء اليوم الجمعة، استهداف 20 آلية عسكرية خلال 48 ساعة.


وأوضحت "القسام" في بيان على "تلغرام": "بعد عودة مجاهدينا من مناطق الاشتباك، أكدوا تدمير دبابتين صهيونيتين من نوع ميركفاه بقذائف "الياسين 105" بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".


وأضافت "القسام" أنها دكت "تجمعاً لآليات وجنود الاحتلال شرق مدينة خانيونس بقذائف الهاون".


وتابعت "القسام" في بيانها: "وتمكن مجاهدونا خلال الـ 48 ساعة الماضية من استهداف 20 آلية صهيونية متوغلة في منطقتي الدرج والتفاح ليرتفع عدد الآليات المستهدفة في تلك المنطقتين إلى 72 آلية".

وأكدت "القسام" أن مقاتليها "يخوضون اشتباكات عنيفة في منطقتي الشعف وجبل الريس شرق مدينة غزة ويفجرون عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة ويستهدفون قوة أخرى متحصنة في مبنى بقذيفة "تي بي جي" موقعين في صفوفهم عددًا كبيرًا من القتلى والجرحى".

#القسام

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