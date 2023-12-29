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الأونروا: "إسرائيل" قتلت 308 فلسطينيين احتموا بمنشآتنا بغزة

الجمعة 29 ديسمبر 2023 05:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأونروا: "إسرائيل" قتلت 308 فلسطينيين احتموا بمنشآتنا بغزة



غزة/سما/

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الجمعة، إن الجيش الإسرائيلي قتل 308 فلسطينيين كانوا يحتمون بمنشآتها في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وأضافت الوكالة الأممية في بيان: "التقارير الأولية تشير إلى أنه في 25 ديسمبر/ كانون أول الجاري، قُتل شخصان كانا يحتميان في مدرسة المغازي الإعدادية التابعة لنا وأصيب آخر، نتيجة لقصف إسرائيلي مباشر".

وأوضح البيان أن "308 أشخاص ممن لجأوا إلى مخيماتنا قتلوا و1095 أصيبوا منذ بدء حرب غزة".

وشددت الوكالة الأممية على أنه "لا يوجد مكان آمن في (قطاع) غزة" الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة تستهدف كل شيء.

وخلال أشهر الهجمات على غزة، قصفت إسرائيل المستشفيات والمساكن وأماكن العبادة، التي ينبغي أن تكون محظورة بموجب قواعد الحرب.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الجمعة "21 ألفا و507 شهداء و55 ألفا و915 إصابة معظمهم أطفال ونساء"، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

#غزة

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