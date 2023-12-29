جنرال إسرائيلي سابق: نعلم أن حماس تبني الأنفاق منذ عام 2004

القدس المحتلة/سما/

قال قائد القوات البرية السابق في الجيش الإسرائيلي، الجنرال غاي تسور، اليوم الجمعة، إن تل أبيب تعلم أن حركة حماس تبني "الأنفاق" منذ عام 2004.



وأجرت إذاعة "ريشت بيت" الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، مقابلة مع الجنرال غاي تسور، أوضح من خلالها أن إسرائيل علمت منذ العام 2004 أن حركة حماس تقوم بتدشين بنية تحتية وصفها بـ"الضخمة" في قطاع غزة.

وأكد غاي تسور أنه "لا توجد تكنولوجيا في العالم قادرة على تقديم حل فعال لتلك الأنفاق سوى الوصول إلى النفق وتفجيره"، مضيفا أن "حركة حماس قد رسخت مفهوم الدفاع والهجوم على الأنفاق بالكامل"، على حد قوله.