  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شهيد برصاص الاحتلال جنوب الخليل

الجمعة 29 ديسمبر 2023 04:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهيد برصاص الاحتلال جنوب الخليل



الخليل/سما/

استشهد شاب متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، جنوب الخليل.

وأعلنت وزارة الصحة، أن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب عمرو عبد الفتاح أبو حسين عند مدخل واد الشاجنة شرق مدينة دورا.

وكان جيش الاحتلال أطلق النار على شاب داخل مركبته، وتركته ينزف دون تقديم العلاج له، كما اعتدت على عدد من الصحفيين بالضرب المبرح وأصابتهم برضوض، وحطمت معداتهم، واستولت على كاميراتهم وأجهزتهم الخلوية، وأعلنت المنطقة عسكرية مغلقة.

وعرف من بين الصحفيين: مصور وكالة وفا في الخليل مشهور الوحواح، وزميله السائق أحمد قزاز، ومنتصر نصار، والمصور أحمد عمرو.

وادعت قوات الاحتلال أن الشاب حاول دهس عدد من الجنود في المنطقة.

#الخليل

الأكثر قراءة اليوم

الاعلام العبري : المجلس العسكري الإسرائيلي سيناقش لأول مرة هيكلية قطاع غزة ما بعد الحرب..

بايدن ونتنياهو.. تفاصيل مكالمة “صعبة ومُحبطة” ...

صحيفة عبرية: نتنياهو طلب من المستوى الأمني فحص التعاون مع عشائر وجهات محلية في غزة

بالصور .. لماذا تحمل هذه الدبابة الإسرائيلية لافتة شارع الحاج أمين الحسيني؟

سموتريتش يهاجم بايدن بشأن أموال السلطة الفلسطينية: لن نترك مصيرنا بأيدي الأجانب

نفتالي بينيت يكشف ما فعلته اسرائيل في إيران عام 2022

أزمة دبلوماسية بين إسرائيل وإيطاليا

الأخبار الرئيسية

تشكيك إسرائيلي بعدد قتلى "حماس" المعلن من قبل الجيش

4-67-730x438

الغارديان: حرب بلا نهاية تناسب نتنياهو ولو حصل على ما يريد في غزة فربما تكون هذه بداية الحرب الشاملة

20231229091012afpp-afp_34996g6.h-1-730x438

تحذيرات إسرائيلية من حرب استنزاف وورطة إستراتيجية خطيرة في غزة

صضصض

مقتل ضابط تضامن مع قاتل عائلة دوابشة في معارك شمال غزة

photo_2023-12-28_14-18-05

"القسام" تعلن تفجير حقل ألغام في قوة إسرائيلية خاصة بمخيم البريج

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية