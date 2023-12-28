شهيد برصاص الاحتلال جنوب الخليل

الخليل/سما/

استشهد شاب متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، جنوب الخليل.

وأعلنت وزارة الصحة، أن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب عمرو عبد الفتاح أبو حسين عند مدخل واد الشاجنة شرق مدينة دورا.

وكان جيش الاحتلال أطلق النار على شاب داخل مركبته، وتركته ينزف دون تقديم العلاج له، كما اعتدت على عدد من الصحفيين بالضرب المبرح وأصابتهم برضوض، وحطمت معداتهم، واستولت على كاميراتهم وأجهزتهم الخلوية، وأعلنت المنطقة عسكرية مغلقة.

وعرف من بين الصحفيين: مصور وكالة وفا في الخليل مشهور الوحواح، وزميله السائق أحمد قزاز، ومنتصر نصار، والمصور أحمد عمرو.

وادعت قوات الاحتلال أن الشاب حاول دهس عدد من الجنود في المنطقة.